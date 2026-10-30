OmniVision Integrated Circuits Group, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OmniVision Integrated Circuits Group, präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,45 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,55 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at