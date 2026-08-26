OmniVision Integrated Circuits Group, vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OmniVision Integrated Circuits Group, gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite standen 1,12 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,03 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at