OmniVision Integrated Circuits Group,: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OmniVision Integrated Circuits Group, hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OmniVision Integrated Circuits Group, in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 926,3 Millionen USD im Vergleich zu 889,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at