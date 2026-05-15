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15.05.2026 06:31:29
Omron: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Omron hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 31,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 153,06 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 222,06 Milliarden JPY umgesetzt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 767,35 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 801,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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