OMRON präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OMRON hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33,04 Prozent zurück. Hier wurden 975,6 Millionen USD gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,17 Prozent auf 5,26 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 5,09 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at