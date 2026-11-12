OMRON präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OMRON hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at