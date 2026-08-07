Omron: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Omron präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,76 Prozent auf 209,86 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 189,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at