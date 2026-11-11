Omron stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Omron hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 215,40 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 203,97 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at