OMRON stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OMRON hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,24 Prozent auf 1,35 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at