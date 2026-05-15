OMRON stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OMRON hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

OMRON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 833,9 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,29 Prozent auf 4,39 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,90 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at