OMRON: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OMRON hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite hat OMRON im vergangenen Quartal 1,38 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OMRON 1,28 Milliarden USD umsetzen können.

