Omron zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Omron hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Omron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 220,84 Milliarden JPY im Vergleich zu 205,06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at