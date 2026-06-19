OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Analystenstimme 19.06.2026 20:08:00

OMV-Aktie: Baader Bank sieht weiter deutliches Kurspotenzial

OMV-Aktie: Baader Bank sieht weiter deutliches Kurspotenzial

Die Analysten der Baader Bank haben die Aktien der OMV weiterhin mit der Empfehlung "Add" bewertet.

Ihr 6-Monats-Kursziel für die Aktien des Öl- und Gaskonzerns liegt aktuell bei 71,5 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. An der Wiener Börse gingen OMV-Aktien am Freitag bei 55,90 Euro ins Wochenende.

Der zuständige Experte Frederic Lorec passte hingegen seine Gewinnprognosen an. Er erwartet jetzt einen Gewinn von 6,53 Euro pro Anteilsschein im laufenden Geschäftsjahr, nach zuvor 6,44 Euro. Die Prognosen für das Folgejahr 2027 liegt nun bei 5,46 Euro. Hier lautete die vorherige Schätzung 6,66 Euro. Als Dividendenausschüttungen für diese zwei Jahre werden 4,40 und 4,50 Euro je Aktie gesehen.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

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Bildquelle: OMV,Tupungato / Shutterstock.com

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