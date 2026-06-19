OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Analystenstimme
|
19.06.2026 20:08:00
OMV-Aktie: Baader Bank sieht weiter deutliches Kurspotenzial
Der zuständige Experte Frederic Lorec passte hingegen seine Gewinnprognosen an. Er erwartet jetzt einen Gewinn von 6,53 Euro pro Anteilsschein im laufenden Geschäftsjahr, nach zuvor 6,44 Euro. Die Prognosen für das Folgejahr 2027 liegt nun bei 5,46 Euro. Hier lautete die vorherige Schätzung 6,66 Euro. Als Dividendenausschüttungen für diese zwei Jahre werden 4,40 und 4,50 Euro je Aktie gesehen.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu OMV AG
|
19.06.26
|Börse Wien: ATX Prime liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
19.06.26
|Anleger in Habachtstellung: ATX stagniert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
19.06.26
|Wiener Börse-Handel So entwickelt sich der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.06.26
|Schwacher Handel: ATX Prime am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.06.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.06.26
|Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
19.06.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.06.26
|Börse Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)