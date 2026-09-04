OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Underweight 04.09.2026 20:34:00

OMV-Aktie: Barclays hebt Kursziel an

OMV-Aktie: Barclays hebt Kursziel an

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für den heimischen Ölkonzern OMV von 57 auf 60 Euro angehoben.

Das Anlagevotum "Underweight" wurde von dem Analystenteam um Lydia Rainforth im Zuge einer am Freitag veröffentlichten Branchenstudie bestätigt. Rainforth rechnet in den kommenden Monaten eher mit steigenden Gaspreisen. Die Sorge vor neuen Kapazitäten sei zwar durchaus berechtigt aber verfrüht. Sie kämen erst gegen Ende der Dekade auf den Markt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 9,28 Euro für 2026 sowie 8,43 bzw. 7,46 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,60 Euro für 2026 sowie 5,28 bzw. 5,33 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Freitag schlossen die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 68,90 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa

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