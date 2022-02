OMV-Aktie: Berenberg bleibt nach Q4-Zahlen bei "Buy" für Aktien - OMV-Titel geben dennoch nach

Auch das Kursziel für die OMV -Titel sieht der Berenberg-Wertpapierexperte Henry Tarr weiterhin bei 65 Euro.

Zum Vergleich: Am Montag in der Früh notierten die Titel an der Wiener Börse mit 54,20 Euro.

Ein starker Anstieg bei den Öl- und Gaspreisen habe das Ergebnis im Viertquartal gestützt, so Tarr. Zudem hob die OMV ihre Dividende um 24 Prozent deutlich an. Nun dürften sich die Blicke gespannt auf den 16. März richten, dem Kapitalmarkttag des Unternehmens.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 8,76 Euro für 2021, sowie 8,89 bzw. 7,75 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,30 Euro für 2021, sowie 2,53 bzw. 2,78 Euro für 2022 bzw. 2023.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

Die OMV-Aktie gibt im frühen Wiener Handel 0,22 Prozent auf 54,54 Euro nach.

APA