OMV-Aktie dennoch tiefer: Baader Bank empfiehlt OMV zum Kauf und sieht hohes Kurspotenzial

Ihr Kursziel haben sie bei 53,7 Euro fixiert.

Der Raffinerieunfall in Schwechat habe das Resultat im dritten Quartal stark getroffen, schreibt Baader-Analystin Elif Binici in einer Unternehmensstudie vom Montag (10.10.). Die Margen im Chemie-Segment würden zudem unter einer fallenden Nachfrage und Rezessionssorgen leiden. Für das Raffineriegeschäft könne es im vierten Quartal einen Lichtblick geben, nicht aber für den Chemiebereich, so die Expertin.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader Bank nun 11,0 Euro für 2022 sowie 6,76 Euro für 2023. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,30 Euro für 2022, sowie 2,42 Euro für 2023.

Am Mittwoch zu Mittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse letztlich mit minus 4,53 Prozent bei 36,48 Euro.

