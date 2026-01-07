OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Grüner Wasserstoff
|
07.01.2026 17:50:00
OMV-Aktie dennoch tiefer: Republik Österreich fördert geplante Wasserstoff-Elektrolyseanlage in Bruck a.d. Leitha
Abgewickelt wird die Förderung von der Austria Wirtschaftsservice (aws), wie der teilstaatliche Konzern am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Zuvor war bereits Masdar, eine staatliche Erneuerbaren-Gesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit einer dreistelligen Millionensumme in das Projekt eingestiegen. Masdar wird 49 Prozent und die OMV 51 Prozent an dem Joint Venture halten.
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sprach von einer gezielten Förderung, mit der man "nicht nur einen wirtschaftlichen Impuls" setzte, sondern auch die Energieversorgung gesichert werde. In Zeiten geopolitischer Umwälzungen bleibe Österreich damit "unabhängig, wettbewerbsfähig und krisensicher", hieß es in einer Stellungnahme am Mittwochnachmittag.
Die OMV-Aktie verlor in Wien letztlich 2,15 Prozent auf 47,40 Euro.
phs/tpo/ivn
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu OMV AG
|
08.01.26
|Anleger warten auf Impulse: ATX Prime bewegt sich schlussendlich seitwärts (finanzen.at)
|
08.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in Wien: Das macht der ATX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)