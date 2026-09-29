OMV Petrom Aktie
WKN: 766152 / ISIN: ROSNPPACNOR9
|"Neptun Deep"
|
29.09.2026 18:08:00
OMV-Aktie deutlich schwächer: Tochter Petrom konkretisiert Zeitfenster für erste Gasförderung
Sobald das erste Gas den Einspeisepunkt im nationalen Fernleitungsnetz erreicht, werde das Projekt "in eine Phase des schrittweisen Hochfahrens und der Betriebsleistungstests übergehen". Die maximale Förderrate werde dann voraussichtlich bis Ende des dritten Quartals 2027 erreicht, so der Konzern in einer Mitteilung.
"Neptun Deep" gilt mit geschätzten 100 Milliarden Kubikmetern an förderbarem Gas als eines der bedeutendsten Erdgasvorkommen in der Europäischen Union. Das Projekt soll Rumänien zum größten Gasproduzenten der EU machen und die regionale Energiesicherheit stärken. Die Betreiberin OMV Petrom gehört zu 51,2 Prozent der österreichischen OMV, der rumänische Staat hält 20,7 Prozent der Anteile, weitere Anteile hält unter anderem der rumänische Pensionsfonds.
Die OMV-Aktie verlor im Wiener Handel letztlich 2,26 Prozent auf 71,40 Euro.
tpo
APA
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