Blockierte Pipelines bringen die libysche Ölproduktion erheblich unter Druck und sorgen für massive Förderausfälle. Auch der österreichische Energiekonzern OMV ist über seine Beteiligung am Sharara-Ölfeld von der Entwicklung betroffen.

In Libyen haben unbefugte Gruppen wichtige Pipelines blockiert und damit die Ölproduktion des Landes stark gedrosselt. Am Sharara-Ölfeld sei ein Ventil geschlossen worden, teilte die staatliche National Oil Corporation (NOC) am Montag mit. Dadurch gingen rund 350.000 Barrel täglicher Produktion verloren. Zudem sei eine zweite Pipeline vom Hamada-Feld zur Zawiya-Raffinerie seit mehr als zwei Wochen gesperrt, was zu einem weiteren Ausfall von etwa 15.000 Barrel täglich führe.

Insgesamt belaufe sich der Verlust damit auf rund 365.000 Barrel pro Tag - fast ein Drittel der gesamten libyschen Ölförderung von zuletzt etwa 1,2 Millionen Barrel.

Sharara-Ölfeld wird von Gemeinschaftsunternehmen betrieben

Bereits im Oktober hatten Bewaffnete ein Ventil an der Hauptölpipeline von Hamada geschlossen. Die erzwungene Schließung habe das Land bisher mehr als 30,8 Millionen Dollar gekostet, hatte die NOC am Samstag erklärt und die Angriffe auf Ölanlagen erneut verurteilt. Das Sharara-Feld im Südwesten Libyens zählt zu den größten des Landes. Es wird von einem Gemeinschaftsunternehmen der NOC-Tochter Acacus mit der spanischen Repsol, der französischen TotalEnergies, der österreichischen OMV und der norwegischen Equinor betrieben.

Die libysche Ölproduktion ist seit dem Aufstand gegen den langjährigen Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 aus politischen und technischen Gründen immer wieder von Unterbrechungen betroffen. Das Land ist hinter Nigeria der zweitgrößte afrikanische Ölproduzent innerhalb der OPEC. Die Ölförderung ist die wichtigste Einnahmequelle Libyens und macht rund 90 Prozent der Wirtschaftsleistung aus.

Die OMV-Aktie gibt in Wien zeitweise 0,51 Prozent auf 68,60 Euro nach.