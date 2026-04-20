OMV-Aktie fester: Öl aus staatlicher Notreserve gesichert - Umgang mit Spritpreisbremse zieht Kritik nach sich

Die Menge wurde demnach zu marktüblichen Preisen bereitgestellt, um zur Stabilisierung der Energiemärkte beizutragen. Im März gab Österreich im Rahmen der Collective Action der Internationalen Energieagentur (IEA) 325.000 Tonnen Rohöl frei. Insgesamt beträgt die Reserve Österreichs 2,47 Mio. Tonnen Rohöl, Benzin, Diesel und Kerosin.

"Seit heute werden 56.000 Tonnen Rohöl aus den österreichischen Notstandsreserven in die Raffinerie Schwechat gepumpt", sagte Michael Niklas, Geschäftsführer der Erdöl-Lagergesellschaft (ELG) am Montag. "Die ELG Group ist auf derartige Auslagerungen bestens vorbereitet und auch für mögliche weitere Krisenszenarien gut gerüstet." Bereits 2022 wurden wegen des Ukraine-Krieges 61.500 Tonnen Rohöl an die OMV verkauft. Die Notstandsreserve sei in Linz, Wien und Lannach gelagert, aber auch im Ölhafen in Triest, teilte Niklas im Ö1-"Mittagsjournal" des ORF-Radios mit.

Allerdings werde sich dadurch am Preisniveau nichts bzw. nur wenig ändern, merkte Klaus Weyerstrass vom Institut für höhere Studien (IHS) im Ö1-"Mittagsjournal" an. Die Ankündigung der Freigabe habe womöglich eine dämpfende Wirkung gehabt, jetzt sei nicht mit einem Effekt zu rechnen, so der Ökonom.

Diesel und Kerosin

Derzeit sei die Versorgung in Österreich gesichert, merkte das Wirtschaftsministerium an. Die Pflichtnotstandsreserve reiche für rund 90 Tage. Sollte die Krise jedoch andauern, sei ab Mai mit einem Rückgang des verfügbaren Angebots in Europa zu rechnen, teilte die EU-Kommission mit. Dies betreffe vor allem Diesel und Kerosin.

"Österreich ist vom Weltmarkt nicht abgekoppelt", kommentierte das Wirtschaftsministerium die Markteinschätzung. "Wenn sich die internationale Lage nicht entspannt, hat das auch Auswirkungen auf Österreich. Die Collective Action der IEA ist ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung des Marktes, genau deshalb beteiligt sich Österreich an der gemeinsamen internationalen Maßnahme: als Vorsorge für unser Land und zur Stabilisierung jenes Markts, von dem auch wir abhängen."

Das Rohöl muss in einer Raffinerie in Österreich verarbeitet werden und darf auch nur hierzulande angeboten werden. Die Freigabe von Rohöl aus der Notstandsreserve erfolgt auf Basis einer Verordnung des Wirtschaftsministeriums, wobei auch der Energielenkungsbeirat angehört wird. Aber auch der Hauptausschuss des Nationalrates muss der Verordnung zustimmen. Erst dann setzt die ELG die Verordnung entsprechend um.

Umgang mit Spritpreisbremse zieht Kritik nach sich

Die SPÖ erneuert ihre Kritik an der Reaktion der teilstaatlichen OMV auf die Spritpreisbremse. Das Unternehmen hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass es die Vorgaben bei Diesel ab sofort nur mehr teilweise umsetzt. Statt der vorgesehenen fünf Cent pro Liter zieht das Unternehmen nur 2,8 Cent ab. Die OMV begründet den Schritt mit den hohen Importkosten. SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll fordert nun die ÖBAG zum Handeln auf, halte diese doch 31,5 Prozent an der OMV AG.

Außerdem unterhalte die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG), die die Unternehmensanteile der Republik verwaltet, seit dem Jahr 1994 einen Syndikatsvertrag mit den Mit-Eigentümern aus Abu Dhabi (aktuell ADNOC - Abu Dhabi National Oil Company, zuvor MPPH und IPIC). Mit diesen stelle sie gemeinsam alle Kapitalvertreter im Aufsichtsrat und halte die Mehrheit in der Hauptversammlung. "Die ÖBAG hat als Teileigentümerin also über den Aufsichtsrat die Möglichkeiten, auf die Unternehmenspolitik der OMV AG einzuwirken", so die SPÖ.

SPÖ-Energiesprecher sieht ÖBAG gefordert

"Österreich hat ein öffentliches Interesse an günstiger Energie. Wann, wenn nicht jetzt - in der größten Energiekrise seit Jahrzehnten - muss die ÖBAG dieses Interesse auch konsequent vertreten", fragte Schroll in einem Statement gegenüber der APA. Die Menschen würden zurecht erwarten, "dass Konzerne im Teileigentum des Staates auch im Staatsinteresse handeln". Man werde "nicht zulassen, dass Ölkonzerne den Menschen in Österreich auf der Nase herumtanzen". "Die schlimmsten Zeiten für die Menschen dürfen nicht die besten Zeiten für die OMV sein."

Auch verwies die SPÖ auf Aussagen aus dem Rechnungshof aus dem Jahr 2025, wonach ein Hauptschwerpunkt im von der ÖBAG selbst auferlegten Syndikatsvertrag auf der "Vertretung von Standortinteressen" liege. Auch habe der Rechnungshof 2025 in seiner Untersuchung über die Gasversorgung in Österreich festgehalten, "dass die ÖBAG - so wie ihre Vorgängerorganisationen - über den bestehenden Syndikatsvertrag mit einem weiteren Minderheitsaktionär einen maßgeblichen Einfluss im Aufsichtsrat der OMV ausüben konnte".

Bereits zuvor Kritik von SPÖ-Chef Babler

Bereits zuvor hatte u.a. Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler erklärt, der Konzern "muss sich an Gesetze halten". "Die OMV hat im letzten Jahr einen Gewinn von 4,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, sie wird das wirtschaftlich verkraften." Dass die Verordnung der Bundesregierung zur Margenbegrenzung Spielraum für Interpretation offen lässt, sah Babler nicht. Die Beweislast liege aufseiten der OMV, sagte der SPÖ-Chef.

Die FPÖ-Energiesprecher Axel Kassegger und Paul Hammer bezeichneten indes die SPÖ-Kritik am Vorgehen der OMV bei der Spritpreisbremse in einer Aussendung als "durchschaubares Ablenkungsmanöver". Die SPÖ kritisiere "ihr eigenes Versagen. Als Teil dieser Regierung hat sie diesen Murks einer 'Spritpreisbremse' mitbeschlossen und wundert sich nun, dass diese nicht funktioniert." Für die Freiheitlichen sei das Vorgehen ein klares Indiz für die Handlungsunfähigkeit der gesamten Bundesregierung.

Die OMV-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 2,02 Prozent höher bei 57,85 Euro.

hac/grh

APA