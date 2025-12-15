OMV-Aktie fester: OMV Petrom startet Explorationsbohrungen vor Bulgarien

Das Bohrschiff "Globetrotter I" (Noble Corporation) sei in Bulgarien eingetroffen, die letzten Vorbereitungen für den Beginn der Bohrarbeiten "bis zum Jahresende" würden laufen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der erste Bohransatzpunkt "Vinekh-1" liegt laut Aussendung rund 200 Kilometer östlich von Varna in etwa 2.000 Metern Wassertiefe.

Die Kampagne im Han-Asparuh-Block umfasse zwei Bohrlöcher, soll rund fünf Monate dauern und ein Gesamtbudget von etwa 170 Mio. Euro haben. Halliburton erbringt integrierte Bohrdienstleistungen, SLB (früher Schlumberger) übernimmt die Bohrlochtests. Die OMV Petrom ist Betreiber des Blocks und arbeitet mit dem Partner NewMed Energy zusammen. NewMed Energy ist ein israelisches Energieunternehmen - es ging aus Delek Drilling hervor und hat sich 2022 in NewMed Energy umbenannt. Im Herbst 2024 hat die OMV Petrom 50 Prozent des Projekts Han Asparuh Offshore-Block an die NewMed Energy übertragen.

Parallel ist die OMV Petrom auch im rumänischen Schwarzen Meer aktiv: In Partnerschaft mit dem staatlichen Gasproduzenten Romgaz wird das Tiefwasserprojekt Neptun Deep entwickelt - mit geschätzten 100 Mrd. Kubikmetern Gas, die erste Gasproduktion wird für 2027 erwartet.

Im Wiener Handel gewinnt die OMV-Aktie zeitweise 0,93 Prozent auf 47,66 Euro.

ivn/pro

(APA)