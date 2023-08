OMV-Aktie fester: Raiffeisen bestätigt Anlagevotum "Buy"

Als Kursziel auf 12-Monatssicht für die Aktie des Energie- und Chemiekonzerns errechnete der zuständige Experten Oleg Galbur 60,00 Euro

Solide Einnahmen in den Bereichen Energie und Fuels & Feedstock sollten den negativen Einfluss eines schwachen Marktumfeldes in der petrochemischen Industrie ausgleichen. Zudem sieht die Raiffeisen die OMV-Aktie als stark unterbewertet an im Vergleich zu den Branchenkollegen ungeachtet solider Cashflows und attraktiven Dividendenausschüttungen.

Am Donnerstagmittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse letztendlich mit einem Aufschlag von 0,19 Prozent auf 41,91 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Research

