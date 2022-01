OMV-Aktie fester: Rewe baut Tankstellengeschäft aus - Adeg beliefert künftig OMV/Viva

Der Handelskonzern Rewe baut sein Geschäft an Tankstellen deutlich aus.

Die Tochterfirma Adeg Großhandel wird ab Mitte Februar 195 Tankstellenshops von OMV/Viva in Österreich mit Obst, Gemüse, Milch- sowie Fleischartikel beliefern, gaben die beiden Firmen am Dienstag bekannt. Schon jetzt ist das Handelsunternehmen in 405 Tankstellenshops österreichweit vertreten.

Die Linie "Billa Unterwegs" ist in 127 Shell-Tankstellen vertreten, bei 122 BP-Tankstellen ist der Handelsriese mit "Merkur inside". In 154 Jet-Tankstellen gibt es "Billa stop n' shop". Dazu kommen noch zwei Standorte von "Adeg am Weg" bei selbstständigen Tankstellenbetreibern.

Die OMV-Aktie gewann in Wien letztlich 0,19 Prozent auf 51,76 Euro.

kan/ivn

APA