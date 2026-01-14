OMV-Aktie fester: Zuschlag für neue Lizenz in Norwegen - Gerichtliche Niederlage gegen GAZPROM in Russland

Der teilstaatliche, börsennotierte Energiekonzern OMV hat laut Reuters den Zuschlag für eine neue Lizenz zur Öl- und Gasförderung in Norwegen erhalten.

OMV ist eine von 19 Firmen, denen der norwegische Energieminister Terje Aasland am Dienstag Betreiberlizenzen zugeteilt hat. Insgesamt vergab die Regierung in Oslo 57 Lizenzen für die Exploration in bereits erschlossenen Gebieten, darunter in der Nordsee, der Norwegischen See und dem Barentsmeer.

Die meisten Lizenzen erhielten der norwegische Branchenprimus Equinor mit 17 und Aker BP mit zwölf. Die jährlichen Vergaberunden sind ein zentraler Bestandteil der norwegischen Strategie, die Öl- und Gasförderung für die kommenden Jahrzehnte zu sichern und den erwarteten Produktionsrückgang zu verlangsamen.

Gerichtliche Niederlage gegen GAZPROM in Russland

Ein Berufungsgericht in St. Petersburg hat am Dienstag ein Rechtsmittel der OMV gegen eine Gerichtsentscheidung aus dem vergangenen Oktober abgelehnt, dass dem österreichischen Konzern die Fortsetzung eines Schiedsgerichtsverfahrens gegen GAZPROM Export in Stockholm verbietet und bei Nichtbefolgung eine millionenschwere Pönale vorsieht. Dies zeigen aktuelle Veröffentlichungen im russischen Gerichtsregister.

Ausgangspunkt für die aktuelle Causa ist ein am 29. Mai 2025 von der OMV Gas Marketing & Trading GmbH beim SCC Skiljedomsinstitut in Stockholm angestrengtes Schiedsgerichtsverfahren, in dem der österreichische Konzern 32 Mio. Euro von GAZPROM Export begehrt. Die schwedische Institution ist laut historischen Gaslieferverträgen zwischen OMV und GAZPROM bei Vertragsstreitigkeiten zuständig.

Bereits zweite GAZPROM-Klage gegen Schiedsverfahren

Wie bereits auch im Zusammenhang mit einem vorangegangenen Stockholmer Schiedsverfahren der OMV gegen GAZPROM Export aus dem Jahr 2023, bei dem 575 Mio. Euro gefordert wurde, wehrte sich der russische Gaskonzern auch dieses Mal in Russland. Mit Verweis auf EU-Sanktionen, die eine Verteidigung in Schweden erschweren würden, beantragte GAZPROM Export im September 2025 beim Handelsgericht von St. Petersburg, der OMV die Fortsetzung des Schiedsgerichtsverfahrens verbieten zu lassen und bei Nichtbefolgung eine Pönale in Höhe der Klagesumme in Schweden, 32 Mio. Euro, vorzusehen.

Wenig überraschend gab das Petersburger Handelsgericht am 16. Oktober 2025 in erster Instanz dem Kläger vollinhaltlich recht. Wie bereits bei der ersten diesbezüglichen Auseinandersetzung zwischen GAZPROM Export und OMV Gas Marketing & Trading GmbH 2024 verzichtete der österreichische Konzern aus unbekannten Gründen auf eine übliche Berufung, die die Rechtskraft für den Beschluss hätte hinauszögern können. Vertreter der OMV wandten sich gleich an die zweite Berufungsinstanz, die die korrekte Anwendung des Rechts überprüft. Analog zum ersten Fall bestätigte das Handelsgericht von Nordwestrussland am Dienstag aber auch hier die erstinstanzliche Entscheidung.

Gerichtsbeschlüsse außerhalb Russlands irrelevant

Während die St. Petersburger Gerichtsbeschlüsse außerhalb Russland irrelevant sind, blieb unklar, ob sie eine konkrete Auswirkungen für den österreichischen Konzern in Russland haben und die OMV dort noch über etwaiges Vermögen besitzt, dass der Bezahlung einer möglichen Pönalzahlung herangezogen werden könnte. Die Pressestelle der OMV ließ eine diesbezügliche APA-Anfrage von Dienstagnachmittag inhaltlich zunächst unbeantwortet.

Bulgarien steigt bei OMV-Projekt im Schwarzen Meer ein

Der bulgarische Staat beteiligt sich an einem Öl- und Gasprojekt der rumänischen OMV-Tochter Petrom im Schwarzen Meer. Der staatliche Konzern Bulgarian Energy Holding (BEH) erwirbt einen Anteil von zehn Prozent an dem Explorationsblock "Han Asparuh", teilte die Regierung in Sofia am Mittwoch laut Reuters mit.

BEH übernimmt dafür jeweils fünf Prozent von der bulgarischen Gesellschaft OMV Offshore Bulgaria - einer hundertprozentigen Tochter von OMV Petrom - und deren israelischem Partner NewMed Energy. Die Partner OMV Petrom und NewMed Energy halten damit künftig jeweils 45 Prozent der Anteile. OMV Petrom wird mehrheitlich vom österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV kontrolliert.

Das "Han Asparuh"-Feld liegt in der Tiefsee innerhalb der bulgarischen Wirtschaftszone, südlich des rumänischen Gasfeldes Neptun Deep, das von OMV Petrom gemeinsam mit dem staatlichen rumänischen Energiekonzern Romgaz entwickelt wird. Die Regierung in Bulgarien begründete den Schritt mit der Stärkung der Energiesicherheit in Südosteuropa.

Die OMV-Aktie notiert am Mittwoch in Wien zeitweise 0,56 Prozent höher bei 49,64 Euro.

APA