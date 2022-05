OMV-Aktie freundlich nach Erhöhung des Kursziels durch Berenberg

Gleichzeitig bestätigte der Analyst Henry Tarr in seiner Studie die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des heimischen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns. Zum Vergleich: Am Mittwoch notiert die OMV -Aktie zeitweise mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 50,38 Euro.

Die Experten verweisen auf ein starkes operatives Ergebnis der OMV im Auftaktquartal 2022, welches in allen Bereichen die Markterwartungen übertroffen hat. Die Berenberg-Prognosen für die Ergebnisse für heuer und das nächste Jahr wurden daraufhin nach oben gesetzt.

Beim berichteten Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 8,20 Euro für das Jahr 2022, sowie 8,32 Euro für das Folgejahr. Die Dividendenschätzungen für diesen Zeitraum belaufen sich auf jährlich 2,55 bzw. 2,81 Euro pro Anteilsschein.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

ste/sto

(APA)