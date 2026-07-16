OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Personalie 16.07.2026 17:53:00

OMV-Aktie gesucht: Rochade bei Belegschaftsvertreterinnen im OMV-Aufsichtsrat

OMV-Aktie gesucht: Rochade bei Belegschaftsvertreterinnen im OMV-Aufsichtsrat

Die OMV-Aufsichtsrätin Nicole Schachenhofer ist mit 2. Juli aus dem Gremium ausgeschieden, berichtet das Magazin "trend".

Als Belegschaftvertreterin wurde sie von Karin Teufel ersetzt, bestätigte Alfred Redlich, Vorsitzender des OMV-Angestelltenbetriebsrats den Vorgang gegenüber dem Medium. Abberufung und Entsendung seien entsprechend aller Vorgaben erfolgt. "trend" schreibt von angeblichen, vorangegangenen Streitigkeiten unter Belegschaftsvertreterinnen im Aufsichtsrat.

In Wien stieg die OMV-Aktie letztlich um 0,33 Prozent auf 61,50 Euro.

phs

APA
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Bildquelle: OMV,Tupungato / Shutterstock.com

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