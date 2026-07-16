OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Personalie
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16.07.2026 17:53:00
OMV-Aktie gesucht: Rochade bei Belegschaftsvertreterinnen im OMV-Aufsichtsrat
Als Belegschaftvertreterin wurde sie von Karin Teufel ersetzt, bestätigte Alfred Redlich, Vorsitzender des OMV-Angestelltenbetriebsrats den Vorgang gegenüber dem Medium. Abberufung und Entsendung seien entsprechend aller Vorgaben erfolgt. "trend" schreibt von angeblichen, vorangegangenen Streitigkeiten unter Belegschaftsvertreterinnen im Aufsichtsrat.
In Wien stieg die OMV-Aktie letztlich um 0,33 Prozent auf 61,50 Euro.
phsAPA
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Bildquelle: OMV,Tupungato / Shutterstock.com
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