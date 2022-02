OMV-Aktie gewinnt: Berenberg stuft OMV weiterhin mit "Buy" ein

Auch das Kursziel für die OMV -Titel sieht der Berenberg-Wertpapierexperte Henry Tarr weiterhin bei 65 Euro. Zum Vergleich: Am Dienstag standen die Aktien der OMV an der Wiener Börse zuletzt mit einem Plus von 1,22 Prozent bei 54,62 Euro.

Im Rahmen der jüngst veröffentlichten Sektorstudie zu einigen Papieren der Ölbranche, betont Tarr, dass OMV die höchste Free-Cashflow-Rendite aller beobachteten Unternehmen habe. Die Experten glauben zudem, dass das Unternehmen attraktive Wachstumsaussichten habe, wobei das Chemiegeschäft zunehmend ein größerer Teil des Geschäftsmixes werden dürfte. Die Transformation könnte laut Tarr eine Neubewertung der Aktie anfachen, die laut seiner Einschätzung nach wie vor attraktiv bewertet ist.

Die Gewinneinschätzungen wurden seitens des Analysten aufgrund höherer Rohstoffpreisprognosen angepasst. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 erwarten die Berenberg-Analysten nun einen Gewinn von 8,14 Euro je Aktie.

In den beiden darauffolgenden Jahren soll dieser dann bei 8,08 (2022) bzw. 7,25 Euro (2023) liegen. Für das Jahr 2021 erwarten die Experten eine Dividende von 1,95 Euro, 2022 prognostizieren sie 2,05 Euro und im Jahr 2023 sehen sie die Dividende bei 2,10 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

