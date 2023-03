OMV-Aktie gewinnt dennoch: Berenberg kappt Kursziel von OMV

Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Henry Tarr hingegen bestätigt.

Die OMV hat das Jahr 2022 schwächer abgeschlossen, angetrieben von niedrigeren Rohstoffpreisen und enttäuschenden Margen im Chemiegeschäft, hieß es in der Studie. Die Berenberg-Experten haben ihre Schätzungen angepasst - die Prognose für den Gewinn je Aktie 2023 sinkt um zwölf Prozent und um sieben Prozent für 2024.

Nun erwarten die Berenberg-Analysten 13,44 Euro Gewinn je Aktie für 2022, sowie 10,96 bzw. 9,35 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 5,05 Euro für 2022, sowie 4,58 bzw. 3,70 Euro für 2023 bzw. 2024.

Am Dienstag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit plus 1,00 Prozent bei 43,44 Euro.

