OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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16.09.2026 11:08:00
OMV-Aktie gewinnt: Weiteres Ölfeld in Libyen erschlossen
Die OMV ist seit rund 50 Jahren in Libyen aktiv und zählt zu den langjährigen internationalen Energiepartnern des Landes. Ende des Jahres 2024 nahm das Unternehmen seine Explorationsaktivitäten in Libyen nach einer Unterbrechung von mehr als zehn Jahren wieder auf. Laut Mitteilung erfolgten die Bohrungen gemeinsam mit der libyschen National Oil Corporation (NOC).
OMV-Manager Berislav Gašo sprach von einem "bedeutenden Meilenstein", der nicht nur das Potenzial Libyens, sondern auch den Wert langfristiger Partnerschaften untermauere. Das Becken gilt als eine der wichtigsten Ölregionen des Landes. Am entsprechenden Konzessionsgebiet hält der Konzern einen Anteil von 12 Prozent. Ein genauer Termin für den Förderstart wurde nicht genannt.
Im Wiener Handel gewinnt die OMV-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,28 Prozent auf 72,65 Euro.
tpo/ivn
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
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