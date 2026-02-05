OMV Aktie

Empfehlung bestätigt 05.02.2026 18:05:00

OMV-Aktie gibt dennoch deutlich ab: UBS erhöht Kursziel nach Zahlen

OMV-Aktie gibt dennoch deutlich ab: UBS erhöht Kursziel nach Zahlen

Die Analysten der Schweizer Großbank UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der OMV von 52,00 auf 55,00 Euro angehoben.

Die Kaufempfehlung "Buy" wurde in Reaktion auf die von dem Energie- und Chemiekonzern gemeldeten Jahresergebnisse gleichzeitig bestätigt.

Die OMV hat solide Ergebnisse für das abgelaufene Jahr geliefert, schreibt der UBS-Experte Joshua Stone in seiner Analyse. Profitiert habe der Konzern dabei weiter von der starken Integration seiner Chemie- und Raffineriesparte.

Die Barclays-Analysten haben ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr der OMV in Reaktion auf die neuen Zahlen von zuletzt 6,64 auf 6,39 Euro je Aktie revidiert. Ihre neuen Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 5,90 (2027) bzw. 6,57 (2028) Euro je Aktie. Für heuer erwarten die Experten eine Dividende von 4,45 Euro je Aktie. Für die Folgejahre rechnen sie mit einer Dividende von 4,55 (2027) bzw. 4,65 (2028) Euro je Aktie.

In einem schwachem Börsenumfeld verlor die OMV-Aktie in Wien schlussendlich 2,55 Prozent auf 51,60 Euro.

APA

OMV-Chef Stern: Regeln bei Plastik-Recycling zu streng
So viel hätten Anleger mit einem Investment in OMV von vor 10 Jahren verdient
OMV-Aktie klettert: Operatives Ergebnis rückläufig, Dividende vorgeschlagen

Bildquelle: Manfred Segerer/OMV

05.02.26 OMV buy UBS AG
05.02.26 OMV Underweight Barclays Capital
29.01.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
06.01.26 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
15.12.25 OMV Underweight Barclays Capital
