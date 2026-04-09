OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Iran-Krieg im Fokus
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09.04.2026 14:24:00
OMV-Aktie gibt nach: Produktion im 1. Quartal gesunken - Barclays passt Gewinnschätzungen an
Im Fördergeschäft (Energy) dämpften der Iran-Krieg sowie ungünstige Lieferzeitpläne die Produktionsmengen. Die Erdgasförderung blieb mit 125.000 boe/d stabil, während die Rohöl- und NGL-Produktion (Natural Gas Liquids bzw. flüssige Kohlenwasserstoffe) auf 163.000 boe/d zurückging. Diese negativen Volumenseffekte dürften im operativen Ergebnis jedoch durch gestiegene Energiepreise mehr als ausgeglichen werden. Der durchschnittlich realisierte Rohölpreis kletterte auf 73,8 Dollar (63,05 Euro) je Barrel, der Erdgaspreis stieg auf 31,1 Euro je Megawattstunde. Ein wesentlich geringerer Ergebnisbeitrag wird allerdings im westeuropäischen Gasmarketing erwartet, primär wegen erhöhter Transportrückstellungen.
100 Mio. Euro Absicherungsverluste
Neben den Absicherungsverlusten von 100 Mio. Euro belasten weitere Faktoren das operative Ergebnis im Fuels-Segment im Vergleich zum Schlussquartal 2025 mit rund 150 Mio. Euro. Dies ist in erster Linie auf niedrigere Margen im Endkundengeschäft sowie geplante Stillstände in europäischen Raffinerien zurückzuführen. Auch die Beteiligung Adnoc Refining & Trading dürfte unter dem Krieg leiden. Die europäische Raffinerie-Referenzmarge blieb mit 13,88 Dollar je Barrel indes nahezu stabil. Zudem rechnet das Unternehmen mit einem massiven Anstieg des Net Working Capitals um rund 1 Mrd. Euro infolge gestiegener Lagerbestände und Forderungen.
Im Chemiegeschäft erholte sich die Auslastung der Steamcracker in Europa deutlich von 72 Prozent im Vorquartal auf 91 Prozent. Verwiesen wird im Trading Update zudem auf die Ende März vollzogene Gründung von Borouge International. Dies führt im ersten Quartal zu einer Kapitalzuführung von 1,5 Mrd. Euro an das neue Unternehmen und wird den Verschuldungsgrad des OMV-Konzerns temporär erhöhen. Die vollständigen Ergebnisse für das erste Quartal will die OMV am 30. April vorlegen.
Barclays passt Gewinnschätzungen an
Die Analysten von Barclays haben ihre Gewinnschätzungen für die Aktien der heimischen OMV nach der jüngsten Trading Update-Vorlage angepasst. Die Einstufung "Underweight" sowie das Kursziel in Höhe von 52,00 Euro wurde von Analyst Ramachandra Kamath unverändert belassen.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 6,72 statt zuvor 7,29 Euro für 2026, sowie 6,33 (zuvor: 6,45) bzw. 6,46 (zuvor: 6,56) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,93 Euro für 2026, sowie 4,69 bzw. 4,77 Euro für 2027 bzw. 2028.
Die Barclays-Experten senken ihre Prognose für das operative Ergebnis des ersten Quartals um ca. 14 Prozent, was auf eine Kombination aus Absicherungsverlusten und geringeren Margen im Groß- und Einzelhandel zurückzuführen ist. Ein Anstieg des Betriebskapitals und eine Kapitalzuführung in Höhe von 1,5 Mrd. Euro an das Joint Venture Borouge Group International (BGI) werden die Verschuldungsquote im ersten Quartal 2026 erhöhen, hieß es weiter.
Die OMV-Aktie verliert am Donnerstag in Wien zeitweise 1,07 Prozent auf 60,15 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
APA
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