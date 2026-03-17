OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Analystenstimme
|
17.03.2026 17:52:00
OMV-Aktie höher: Barclays erhöht Kursziel von 47 auf 52 Euro
Die OMV-Aktie erscheint laut Barclays-Einschätzung im Vergleich zu den Branchenkollegen teuer, was durch eine niedrigere Cash-Rendite, vergleichsweise schwächere ESG-Kennzahlen und eine geringere finanzielle Dynamik als bei Wettbewerbern verstärkt wird. Aufgrund des höheren Engagements im Chemiesektor dürfte das Unternehmen jedoch weniger anfällig für Ölpreisschwankungen sein.
Die Prognose für den Gewinn je Aktie im Jahr 2026 lautet auf 7,26 Euro. In den zwei Folgejahren soll dieser bei 6,22 bzw. 6,44 Euro liegen, schätzen die Experten. Als Dividendenausschüttungen für diese Zeitraum erwartet Barclays jährlich 5,16 bzw. 5,30 und 5,29 Euro pro Anteilsschein.
Zum Vergleich: Am Dienstag schlossen die OMV-Titel an der Wiener Börse 1,59 Prozent stärker bei 60,75 Euro.
APA
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