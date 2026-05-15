OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Underweight 15.05.2026 17:56:00

OMV-Aktie höher: Barclays passt Gewinnschätzungen an

OMV-Aktie höher: Barclays passt Gewinnschätzungen an

Die Analysten von Barclays haben ihre Gewinnschätzungen für die Aktien der heimischen OMV im Rahmen einer Sektorstudie angepasst.

Das Anlagevotum "underweight" sowie das Kursziel in Höhe von 53,0 Euro wurde vom Analystenteam um Lydia Rainforth unverändert beibehalten.

Beim Gewinn je Aktie (eps adjusted) erwarten die Barclays-Analysten nun 7,35 Euro für 2026, sowie 7,22 bzw. 6,94 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,50 Euro für 2026, sowie 4,93 bzw. 4,91 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Freitag schlossen die OMV-Titel im Handel an der Wiener Börse 2,03 Prozent höher bei 62,95 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/spa

APA

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Bildquelle: OMV,Tupungato / Shutterstock.com

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