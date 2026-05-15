OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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15.05.2026 17:56:00
OMV-Aktie höher: Barclays passt Gewinnschätzungen an
Beim Gewinn je Aktie (eps adjusted) erwarten die Barclays-Analysten nun 7,35 Euro für 2026, sowie 7,22 bzw. 6,94 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,50 Euro für 2026, sowie 4,93 bzw. 4,91 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Freitag schlossen die OMV-Titel im Handel an der Wiener Börse 2,03 Prozent höher bei 62,95 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/spa
APA
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