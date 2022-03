OMV-Aktie im Minus: Berenberg senkt Kursziel

Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der OMV von 65 auf 54 Euro gesenkt. Gleichzeitig bestätigte der Analyst Henry Tarr in seiner Studie die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des heimischen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns.

Zum Vergleich: Am Dienstag notiert die OMV-Aktie an der Wiener Börse zeitweise mit einem deutlichen Minus von 4,67 Prozent bei 41,83 Euro.

Im Vorfeld des anstehenden Capital-Markets-Day habe die Aktie zuletzt underperformed. Der mögliche Ausstieg aus dem russischen Erdgasfeld Jushno Russkoje könnte laut Tarr erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnis und die Bewertung der Aktie haben. Zudem erwarten die Berenberg-Analysten etwas gedämpfte Wachstumsaussichten, da der Konzern jüngst den Kauf von Anteilen an zwei Blöcken eines großen Erdgas- und Kondensatfelds in Russland (Achimov 4A/5A) endgültig abgesagt hat.

In der Sparte "Chemicals & Materials" sieht Tarr jedoch immer noch Wachstumschancen. Bei einer SOTP-Bewertung (Sum of the Parts) würde die Sparte gegenüber Mitbewerbern derzeit mit einem Abschlag gehandelt. Beim anstehenden Capital-Markets-Day seien laut den Berenberg-Analysten vor allem die geplanten Änderungen in der Konzernstruktur von Interesse. Zudem erwarten die Experten ein Update zur Zukunft des Segments "Exploration & Production".

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 8,76 Euro für 2021, sowie 9,46 bzw. 8,32 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,30 Euro für 2021, sowie 2,53 bzw. 2,78 Euro für 2022 bzw. 2023.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

DPA-AFX

pma/ger