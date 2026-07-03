OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Kursziel unverändert
|
03.07.2026 11:25:00
OMV-Aktie im Plus: Berenberg bestätigt Einstufung "Hold"
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 7,70 Euro für 2026 sowie 6,15 bzw. 5,49 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,54 Euro für 2026 sowie 4,74 bzw. 4,94 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Donnerstag schlossen die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 56,75 Euro. Am Freitag geht es für die Papiere 0,26 Prozent auf 56,90 Euro hoch.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa/mik
APA
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