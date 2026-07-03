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WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Kursziel unverändert 03.07.2026 11:25:00

OMV-Aktie im Plus: Berenberg bestätigt Einstufung "Hold"

OMV-Aktie im Plus: Berenberg bestätigt Einstufung "Hold"

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Anlageempfehlung für die OMV-Aktien auf "Hold" und das Kursziel unverändert belassen.

Die Analysten der Berenberg Bank beließen das Kursziel bei 55,00 Euro. Analyst Henry Tarr prognostiziert für das Zweitquartal des Ölkonzerns eine solide Übertreffung der Konsensschätzungen, getragen von starken Margen im Geschäftsbereich "Chemie & Rohstoffe", heißt es in einer am Donnerstag erstellten Sektorstudie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 7,70 Euro für 2026 sowie 6,15 bzw. 5,49 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,54 Euro für 2026 sowie 4,74 bzw. 4,94 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Donnerstag schlossen die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 56,75 Euro. Am Freitag geht es für die Papiere 0,26 Prozent auf 56,90 Euro hoch.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/mik

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