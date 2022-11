OMV-Aktie im Plus: Raiffeisen hebt Kursziel von 66,5 auf 68,0 Euro

Das Anlagevotum "Buy" wurde bestätigt. Zur Begründung verweist der Analyst Oleg Galbur in seiner Studie vom gestrigen Montag auf ein günstiges Marktumfeld bei den Kohlenwasserstoffen sowie die wieder volle Inbetriebnahme der Raffinerie in Schwechat. Zudem habe eine vorgeschlagene Spezialdividende die Aktie attraktiver gemacht.

Am Dienstag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse zum Handelsende mit einem Plus von 0,75 Prozent bei 50,02 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Research

APA