OMV Petrom Aktie

OMV Petrom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766152 / ISIN: ROSNPPACNOR9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Installation abgeschlossen 20.07.2026 12:28:00

OMV-Aktie in Grün: Tochter Petrom hat Gas-Plattform für Projekt "Neptun Deep" fertiggestellt

OMV-Aktie in Grün: Tochter Petrom hat Gas-Plattform für Projekt "Neptun Deep" fertiggestellt

Die rumänische OMV-Tochter Petrom und ihr staatlicher Partner Romgaz haben die Installation der Offshore-Förderplattform für das Gasprojekt Neptun Deep im Schwarzen Meer abgeschlossen.

Die Errichtung der Anlage sei ein entscheidender Schritt für das größte Erdgasprojekt Rumäniens, teilten die Unternehmen am Montag mit. Für den geplanten Produktionsstart im Jahr 2027 liege man gut im Plan.

Die in rund 120 Metern Wassertiefe verankerte Plattform "Neptun Alpha" wiegt 16.500 Tonnen und ist 225 Meter hoch. Der Oberbau der Anlage ist vollautomatisiert und kann ferngesteuert betrieben werden. Da die Plattform unbemannt arbeiten soll, wird für Betriebs- und Wartungsarbeiten ein eigenes Versorgungsschiff gebaut. Parallel dazu wurden bereits sechs von zehn geplanten Produktionsbohrungen sowie die 160 Kilometer lange Pipeline zur Küste fertiggestellt.

In der nächsten Projektphase liegt der Schwerpunkt auf der Anbindung der Unterwasserinfrastruktur und umfassenden Tests zur Vorbereitung der künftigen Förderung.

Rumänien soll größter Gasproduzent in der EU werden

Neptun Deep gilt mit geschätzten 100 Milliarden Kubikmetern an förderbarem Gas als eines der bedeutendsten Erdgasvorkommen in der Europäischen Union. Das Projekt soll Rumänien zum größten Gasproduzenten der EU machen und die regionale Energiesicherheit stärken. Die Betreiberin OMV Petrom gehört zu 51,2 Prozent der österreichischen OMV, der rumänische Staat hält 20,7 Prozent der Anteile, weitere Anteile hält unter anderem der rumänische Pensionsfonds.

Die OMV-Aktie notiert am Montag in Wien zeitweise 0,41 Prozent im Plus bei 61,85 Euro.

ivn/tpo

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

OMV-Aktie zieht an: Konzern macht Tempo beim grünen Wasserstoff

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV Petrom

mehr Nachrichten

Analysen zu OMV Petrom

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

OMV Petrom 0,22 2,04% OMV Petrom

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendiert, ist bei den deutschen Nachbarn ein moderates Plus zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen