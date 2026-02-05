OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Analysteneinschätzung
|
05.02.2026 11:52:00
OMV-Aktie in Rot: Barclays bestätigt nach Zahlen "Underweight" - Kursziel unverändert
Die Analysten der britischen Bank Barclays haben ihre Empfehlung "Underweight" für die Aktien der OMV in Reaktion auf die gemeldeten Jahresergebnisse bestätigt. Auch das Kursziel von 47 Euro belassen sie unverändert. Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit 51,80 Euro.
Die operativen Zahlen lagen im Rahmen der Erwartungen, heißt es in der Barclays-Analyse. Das Nettoergebnis habe ihre Erwartungen sogar übertroffen, der gemeldete Cashflow habe hingegen die Schätzungen der Analysten verfehlt.
Die Barclays-Analysten haben ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr der OMV in Reaktion auf die neuen Zahlen von zuletzt 5,80 auf 5,61 Euro je Aktie gesenkt. Ihre neuen Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 6,17 (2027) bzw. 6,10 (2028) Euro je Aktie. Für heuer erwarten die Experten eine Dividende von 4,62 Euro je Aktie. Für 2027 wird eine Dividende von 4,88 Euro prognostiziert.Im Wiener Handel verliert die OMV-Aktie zeitweise 1,60 Prozent auf 52,10 Euro.
mik/spa
APA
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com,OMV
Analysen zu OMV AG
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|05.02.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|05.02.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|OMV kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|14.01.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|31.10.19
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|12.09.24
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.24
|OMV buy
|Erste Group Bank
|03.07.24
|OMV Equal weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|52,15
|1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.