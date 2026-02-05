OMV-Aktie in Rot: Barclays bestätigt nach Zahlen "Underweight" - Kursziel unverändert

Die Analysten der britischen Bank Barclays haben ihre Empfehlung "Underweight" für die Aktien der OMV in Reaktion auf die gemeldeten Jahresergebnisse bestätigt. Auch das Kursziel von 47 Euro belassen sie unverändert. Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit 51,80 Euro.

Die operativen Zahlen lagen im Rahmen der Erwartungen, heißt es in der Barclays-Analyse. Das Nettoergebnis habe ihre Erwartungen sogar übertroffen, der gemeldete Cashflow habe hingegen die Schätzungen der Analysten verfehlt.

Die Barclays-Analysten haben ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr der OMV in Reaktion auf die neuen Zahlen von zuletzt 5,80 auf 5,61 Euro je Aktie gesenkt. Ihre neuen Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 6,17 (2027) bzw. 6,10 (2028) Euro je Aktie. Für heuer erwarten die Experten eine Dividende von 4,62 Euro je Aktie. Für 2027 wird eine Dividende von 4,88 Euro prognostiziert.

Im Wiener Handel verliert die OMV-Aktie zeitweise 1,60 Prozent auf 52,10 Euro.

APA