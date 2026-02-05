OMV Aktie

Analysteneinschätzung 05.02.2026 11:52:00

OMV-Aktie in Rot: Barclays bestätigt nach Zahlen "Underweight" - Kursziel unverändert

Die britische Bank bekräftigt ihre Empfehlung für die OMV-Aktie.

Die Analysten der britischen Bank Barclays haben ihre Empfehlung "Underweight" für die Aktien der OMV in Reaktion auf die gemeldeten Jahresergebnisse bestätigt. Auch das Kursziel von 47 Euro belassen sie unverändert. Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit 51,80 Euro.

Die operativen Zahlen lagen im Rahmen der Erwartungen, heißt es in der Barclays-Analyse. Das Nettoergebnis habe ihre Erwartungen sogar übertroffen, der gemeldete Cashflow habe hingegen die Schätzungen der Analysten verfehlt.

Die Barclays-Analysten haben ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr der OMV in Reaktion auf die neuen Zahlen von zuletzt 5,80 auf 5,61 Euro je Aktie gesenkt. Ihre neuen Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 6,17 (2027) bzw. 6,10 (2028) Euro je Aktie. Für heuer erwarten die Experten eine Dividende von 4,62 Euro je Aktie. Für 2027 wird eine Dividende von 4,88 Euro prognostiziert.

Im Wiener Handel verliert die OMV-Aktie zeitweise 1,60 Prozent auf 52,10 Euro.

mik/spa

APA

OMV-Aktie letztlich höher: RBC stuft auf `Underperform` um
OMV-Aktie klettert: Operatives Ergebnis rückläufig, Dividende vorgeschlagen
Ausblick: OMV gewährt Anlegern Blick in die Bücher

05.02.26 OMV buy UBS AG
05.02.26 OMV Underweight Barclays Capital
29.01.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
06.01.26 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
15.12.25 OMV Underweight Barclays Capital
