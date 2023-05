OMV-Aktie in Rot: Billa und OMV bauen Shop-Partnerschaft aus

Nach der Eröffnung von Viva Billa an acht Standorten in Wien, der Steiermark und Tirol folgt nun der Roll-out an weiteren 30 OMV -Tankstellen. Insgesamt betreibt Billa rund 600 Tankstellenshops österreichweit, es sind dies zusätzlich BP mit "Billa Now" und Jet mit "Billa stop&shop" sowie Shell mit "Billa Unterwegs".

Im Wiener Handel verliert die OMV-Aktie zeitweise 0,81 Prozent auf 43,09 Euro.

stf/bel

(APA)