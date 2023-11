OMV-Aktie klettert dennoch: Baader Bank stuft Aktie von "Buy" auf "Add" ab

Das Kursziel auf 6-Monatssicht wurde von der zuständigen Expertin Elif Binici gleichzeitig von 60,1 auf 48,7 Euro gesenkt.

Begründet wurden die Anpassungen mit einem herausfordernden mittelfristigen Ausblick für die OMV. Die Experten führen dabei eine rückläufige Kohlenwasserstoff-Produktion mit einem unsicheren Preisumfeld an. Weiters sehen die Analysten niedrigere Gewinnmargen im Chemiebereich aufgrund des verhaltenen makroökonomischen Umfeldes. Auch die Raffineriemargen sollten in den Jahren 2024 und 2025 zurückgehen.

Geschmälert wurden dementsprechend auch die Gewinnerwartungen. Beim Gewinn je Aktie prognostiziert die Baader Bank nun 8,09 Euro (zuvor 10,1 Euro) für 2023 sowie 6,79 Euro (nach 7,47 Euro) für 2024. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 5,05 Euro für 2023, sowie 3,50 Euro für 2024.

Am frühen Montagnachmittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,90 Prozent bei 42,81 Euro.

