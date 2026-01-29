OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Analystenmeinung
|
29.01.2026 17:53:00
OMV-Aktie letztlich höher: RBC stuft auf "Underperform" um
Der langfristige Ausblick hat sich nach Einschätzung der RBC-Analysten zwar für die OMV verbessert, auf kurze Sicht dürfte der Konzern aber unter dem eingetrübten Branchenumfeld leiden. Nach ihrer zuletzt starken Performance sieht der RBC-Experte Adnan Dhanani die OMV-Aktie auch mittlerweile weniger attraktiv bewertet.
Die RBC-Analysten prognostizieren für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 der OMV einen Gewinn von 5,77 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 5,28 (2026) bzw. 5,87 (2027) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 4,45 (2025) 4,55 (2026) und 4,65 (2027) erwartet.
Die OMV-Aktie notierte im Wiener Handel schlussendlich 0,72 Prozent höher bei 50,10 Euro.
Analysierendes Institut RBC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
mik/ste(APA)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu OMV AG
|
17:59
|Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Wien in Grün: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Wien: ATX Prime am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
29.01.26
|Verluste in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Wiener Börse-Handel ATX letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel: ATX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zuversicht in Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)