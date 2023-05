OMV-Aktie: MOL Übernahme der OMV-Tankstellen in Slowenien genehmigt

Die Genehmigung sei an die Bedingung geknüpft, dass 39 Tankstellen in Slowenien an Shell veräußert werden, teilte die EU-Behörde am Mittwoch mit.

Die Übernahme des OMV-Tankstellengeschäfts war 2021 um einen Kaufpreis von 301 Mio. Euro vereinbart worden. Der Deal löste wettbewerbsrechtliche Bedenken aus, da in Slowenien damit beinahe ein Duopol mit dem Ölkonzern Petrol als Marktführer und MOL als dem zweitgrößten Unternehmen entstehen wäre.

Die OMV ist mit rund 120 Tankstellen der zweitgrößte Betreiber im Land hinter dem Marktführer Petrol, der über 300 Tankstellen hat. MOL mit seinen 53 Tankstellen war bisher der drittgrößte Tankstellenbetreiber Sloweniens.

pro

APA