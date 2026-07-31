OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Nach Quartalszahlen
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31.07.2026 22:28:00
OMV-Aktie neu bewertet: So sieht die aktuelle Empfehlung der RBC aus
Die OMV untermauerte ein solides Handelsupdate für das 2. Quartal mit einem robusten Ergebnis, das durch ein besser als erwartetes Resultat der Chemiesparte gestützt wurde, hieß es von Analystenseite.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Experten 9,09 Euro für 2026, sowie 7,64 bzw. 6,92 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,60 Euro für 2026, 4,75 Euro für 2027 bzw. 4,85 Euro für 2028.
Analysierendes Institut RBC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
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APA
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