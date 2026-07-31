OMV Aktie

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WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Nach Quartalszahlen 31.07.2026 22:28:00

OMV-Aktie neu bewertet: So sieht die aktuelle Empfehlung der RBC aus

OMV-Aktie neu bewertet: So sieht die aktuelle Empfehlung der RBC aus

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung der OMV-Aktie mit "Underperform" unverändert belassen.

Auch das Kursziel für die Titel des Öl-, Gas- und Chemiekonzerns wurde nach der Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen 2026 der OMV vom zuständigen Experten Adnan Dhanani mit 60,00 Euro bestätigt. Am Freitag schlossen die OMV-Aktie bei 63,15 Euro.

Die OMV untermauerte ein solides Handelsupdate für das 2. Quartal mit einem robusten Ergebnis, das durch ein besser als erwartetes Resultat der Chemiesparte gestützt wurde, hieß es von Analystenseite.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Experten 9,09 Euro für 2026, sowie 7,64 bzw. 6,92 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,60 Euro für 2026, 4,75 Euro für 2027 bzw. 4,85 Euro für 2028.

Analysierendes Institut RBC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

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