OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Kapitalmaßnahme
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04.06.2026 06:36:00
OMV-Aktie: Neue Hybridschuldverschreibung emittiert
Dies teilte die OMV am Mittwoch mit. Der Emissionspreis beträgt 98,921 Prozent, bis zum 10. Dezember 2032 beträgt der feste Zinssatz 4,375 Prozent. Das Closing und die Handelsaufnahme der Schuldverschreibungen im Regulierten Markt der Luxemburger Börse und im Amtlichen Handel der Wiener Börse sind für oder um den 10. Juni 2026 geplant.
felAPA
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Bildquelle: Manfred Segerer/OMV,Tupungato / Shutterstock.com
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