OMV-Aktie: OMV und Adnoc interessieren sich offenbar für Nova Chemicals

Die Firma könnte nach einem Erwerb Teil einer möglichen Polyolefin-Kooperation und im Zuge dessen mit den entsprechenden Sparten von Borealis und Borouge zusammengelegt werden, teilte die OMV am Freitagabend mit. Damit könnte eine "globale Polyolefin Gruppe mit einer wesentlichen Präsenz in Schlüsselmärkten" geschaffen werden, so die OMV

Die Erwägung erfolgen laut OMV vorbehaltlich entsprechender Vereinbarungen mit Mubadala, dem Staatsfond aus Abu Dhabi, und seien unter anderem noch abhängig von Genehmigungen seitens der Behörden sowie der Führungsorgane der involvierten Unternehmen.

OMV und Adnoc arbeiten schon seit längerem an weitreichenderen Kooperationen im Polyolefin-Geschäft. Im Juli des Vorjahres unterschrieb ein Konsortium aus Adnoc, dessen Kunststoff-Joint-Venture Borouge und der OMV-Chemietochter Borealis eine Projektkooperationsvereinbarung mit dem chinesischen Chemieunternehmen Wanhua Chemical Group und dessen Tochtergesellschaft Wanrong New Materials (Fujian) zur Entwicklung eines neuen Polyolefin-Komplexes in China. Künftig wird ein Joint Venture angestrebt.

bel/tsc

APA