OMV-Aktie profitiert: OMV wird neuer Treibstofflieferant von Flughafen Klagenfurt - Deutsche Bank erhöht Aktienempfehlung

Die OMV wird mit Anfang 2023 das Betankungsmanagement am Flughafen Klagenfurt übernehmen.

Der Konzern wird neuer Treibstofflieferant, die Kärntner Flughafen Betriebs GmbH (KFBG) übernimmt das Tanklager und wird Flugbenzin-Anbieter für die ortsansässigen Luftfahrzeuge, teilte die KFBG am Montag in einer Aussendung mit. Ende November hatte der Mineralölkonzern Shell den Liefervertrag mit dem Kärnten Airport nicht mehr verlängert.

Die OMV war nun erfolgreich aus einer Ausschreibung hervorgegangen, hieß es von der KFBG. Ab 1. Jänner stelle die OMV die Verfügbarkeit von Flugturbinentreibstoff (JET A1) sicher, Flugbenzin (AVGAS) wird zukünftig von der Kärntner Flughafen Betriebs GmbH angeboten.

Deutsche Bank erhöht Aktienempfehlung von "hold" auf "buy"

Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Empfehlung für die Aktie der OMV von "hold" auf "buy" angehoben. Ihr Kursziel für die Titel des Ölkonzerns liegt weiter bei 51,1 Euro. Als Hintergrund nennen die Analysten die von der OMV in der Vorwoche in Aussicht gestellten Sonderdividenden.

Für den Fall, dass der Verschuldungsgrad des Unternehmens unter 30 Prozent liegt und ausreichend weitere Mittel zur Verfügung stehen, will die OMV neben der regulären Ausschüttung eine zusätzliche Dividende an die Aktionäre ausbezahlen. Beläuft sich der Verschuldungsgrad auf über 30 Prozent, wird die reguläre Dividende beibehalten, Sonderdividende soll aber keine fließen, hieß es in der Mitteilung von vergangenem Dienstag.

Für das auslaufende Geschäftsjahr 2022 der OMV prognostizieren die Analysten derzeit einen Gewinn von 14,08 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 10,24 (2023) und 8,60 (2024) Euro je Aktie. Die Dividenden erwarten sie mit 4,67 (2022), 5,73 (2023) und 4,96 (2024) Euro je Aktie.

An der Wiener Börse waren OMV-Aktien am Montagvormittag gut gesucht. Bis 11.20 Uhr stiegen die Titel des Ölkonzerns um 2,5 Prozent auf 47,16 Euro. Auch an anderen Börsen fanden sich Ölwerte zum Wochenauftakt unter den Gewinnern.

APA