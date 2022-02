OMV-Aktie schließt in Grün: OMV-Tochter Borealis und ADNOC prüfen Börsengang für Borouge - Sylvia Shin neue Leiterin der Kommunikation

Die OMV-Chemietochter Borealis und die staatlich Ölgesellschaft Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) erwägen eine mögliche Aktienerstemission eines Minderheitsanteils an ihrem Kunststoff-Joint-Venture Borouge, ließ die OMV am Dienstag in einer Aussendung wissen.

Über weitere wesentliche Entwicklungen würden die beiden Gesellschaften "zu gegebener Zeit informieren".

Borealis gehört zu 75 Prozent der OMV und zu 25 Prozent der Beteiligungsgesellschaft von Mubadala mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

Borouge gliedert sich in Borouge ADP (Produktionsgesellschaft) und Borouge Pte (Verkaufs- und Marketinggesellschaft), ADNOC hält 60 Prozent an Borouge ADP, Borealis 40 Prozent. An Borouge Pte halten beide Unternehmen je die Hälfte.

Mitte November 2021 hatte Borealis bekanntgegeben, bis Ende 2025 weitere rund 2,48 Mrd. Dollar (heute 2,2 Mrd. Euro) in die Erweiterung ihres Kunststoff-JV Borouge mit Sitz in Abu Dhabi (VAE) zu investieren.

Die erste Borouge-Anlage, die 450.000 Tonnen Polyethylen pro Jahr herstellt, war im Jahr 2001 in Betrieb genommen worden. Mit "Borouge 2" und "Borouge 3" wurde die jährliche Produktionskapazität in den Jahren 2010 bzw. 2014 auf 2 bzw. 4,5 Millionen Tonnen Polyethylen und Polypropylen ausgebaut. Borouge 4 soll eine jährliche Polyolefinproduktion von 6,4 Millionen Tonnen ermöglichen, wodurch Borouge zur weltweit größten Single-Site-Polyolefinanlage werden soll.

Borealis hat seine Konzernzentrale in Wien, beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter und ist in über 120 Ländern aktiv. Im Jahr 2020 erzielte Borealis 6,8 Mrd. Euro Umsatz und 589 Mio. Euro Nettogewinn.

Sylvia Shin neue Leiterin der Kommunikation bei OMV

Die OMV bekommt eine neue Kommunikationschefin. Sylvia Shin wird mit Wirkung zum 1. April 2022 als Senior Vice President die Verantwortung für die Kommunikation der OMV Gruppe übernehmen, wie der börsennotierte Erdöl- und Gaskonzern am Dienstag mitteilte. Sie berichtet direkt an OMV-Generaldirektor Alfred Stern. Derzeit verantworte Shin als Vice President bei der Bayer AG den Bereich Executive Communications und Strategic PR der Division Pharmaceuticals weltweit.

Die neue Leiterin der OMV-Konzernkommunikation hat mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Bereich Corporate Communications und Public Affairs und bekleidete verschiedene Führungspositionen in Konzernen der Technologie-, Pharma- und Life-Science-Branche in Großbritannien, Japan und Deutschland. Ihre achtjährige Laufbahn bei Bayer umfasste globale Kommunikationsfunktionen in der Healthcare- und Pharmasparte, zuvor hatte sie leitende Positionen bei der Sony Group Corporation inne, wo sie zuletzt als General Manager Corporate Communications für die Unternehmenskommunikation des Unterhaltungselektronikkonzerns in Europa verantwortlich war.

"Die OMV steht am Beginn einer großen Transformation in Richtung Chemie, Kreislaufwirtschaft und höherer Nachhaltigkeit", so CEO Stern. Er freue sich, dass man mit Sylvia Shin eine ausgewiesene Kommunikationsexpertin und -führungskraft gewonnen habe und danke Andreas Rinofner für die interimistische Leitung der Kommunikationsabteilung und wünsche ihm in seiner bisherigen Rolle im Unternehmen weiterhin viel Erfolg.

Andreas Rinofner ist weiterhin unverändert Konzernsprecher und Leiter der Presseabteilung. Er leitete seit dem Abgang von Hans-Peter Siebenhaar im November vergangenen Jahres interimistisch die gesamte Kommunikationsabteilung.

Die OMV-Aktie notierte im Wiener Handel letztendlich 0,57 Prozent höher bei 56,28 Euro.

