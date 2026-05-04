OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Analystenstimme
|
04.05.2026 17:55:00
OMV-Aktie schlussendlich stärker: RBC nach Quartalszahlen weiter mit "Underperform"-Votum
Das Kursziel für die Titel des Öl- und Gaskonzerns blieb nach der Veröffentlichung von Erstquartalszahlen der OMV ebenfalls bei 60,00 Euro.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 8,71 Euro für 2026, sowie 7,89 bzw. 6,59 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,60 Euro für 2026, 4,75 Euro für 2027 bzw. 4,85 Euro für 2028.
Die OMV-Aktie notiert im Wiener Handel schlussendlich 1,16 Prozent höher bei 60,85 Euro.
Analysierendes Institut RBC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
sto
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