OMV-Aktie schwächer: OMV Petrom investiert in PV-Großprojekt in Bulgarien

Die rumänische OMV-Tochter OMV Petrom hat die finale Investitionsentscheidung für ein PV-Großprojekt in Bulgarien getroffen.

In Gabare, im Nordwesten des Landes, soll eine Solaranlage mit einer geplanten Leistung von 415 Megawatt peak (MWp) errichtet werden. Zusätzlich ist ein Batteriespeichersystem mit bis zu 600 Megawattstunden (MWh) Kapazität vorgesehen. Das Projekt umfasst Investitionen in Höhe von etwa 300 Mio. Euro, OMV Petrom ist mit 50 Prozent beteiligt.

Entwickelt wird das PV-Projekt von Dunav Solar Plant OOD, an dem OMV Petrom und der österreichische Grünstromerzeuger Enery jeweils zu 50 Prozent beteiligt sind, geht aus einer Aussendung der OMV am Montag hervor. Die Bauarbeiten sollen bald beginnen, die erste Produktion wird für 2028 erwartet.

In Wien fällt die OMV-Aktie zwischenzeitlich um 4,26 Prozent auf 56,20 Euro.

cgh/tsk

APA