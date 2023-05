OMV-Aktie sinkt: Aktionäre stimmen bei Hauptversammlung über Entlastung von Ex-Chef Seele ab - Aktivisten stören Versammlung

Die Aktionäre des teilstaatlichen Ölkonzerns OMV stimmen am Mittwoch in der Hauptversammlung (HV) darüber ab, ob sie Ex-Vorstandschef Rainer Seele die Entlastung erteilen.

Die Stimmen der beiden Kernaktionäre - der Staatsholding ÖBAG und des staatlichen Ölkonzerns von Abu Dhabi ADNOC - reichen dafür aus. Im Vorjahr war Seele das Misstrauen ausgesprochen worden. Nach einer Sonderprüfung, die kein "einklagbares Fehlverhalten" ergab, empfahl der Aufsichtsrat aber die Entlastung.

Rund um die Hauptversammlung werden zudem Proteste von Klimaschützern erwartet. Auch die Aktionäre nehmen die Strategie der OMV kritisch unter die Lupe. Florian Beckermann vom Interessenverband für Anleger (IVA) sieht bei der Transformation jedoch Fortschritte. Die "Ölmänner" Seele und Pleininger seien weg, sagte Beckermann im Vorfeld der HV zur APA.

Die OMV stieß 2022 laut ihrem Nachhaltigkeitsbericht 10,9 Mio. Tonnen Kohlendioxid (CO2) und 20.000 Tonnen Methan (CH4) aus und zählt damit neben der voestalpine und der Wien Energie zu Österreichs größten CO2-Emittenten. Rechnet man die Treibhausgasemissionen dazu, an denen die OMV indirekt beteiligt ist - etwa beim Verbrennen von Diesel und Benzin in Autos oder Kerosin in Triebwerken -, beliefen sich die Emissionen 2022 auf 132,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente.

OMV-Chef Stern: Borealis wird tragende Säule für künftiges Wachstum

Bei der heutigen OMV-Hauptversammlung dürfte neben der erwarteten nachträglichen Entlastung für den früheren OMV-Chef Rainer Seele auch die Chemie-Tochter Borealis ein wichtiges Thema sein. Medienberichten zufolge gibt es Überlegungen, wonach die OMV ihre erst vor wenigen Jahren erworbene Mehrheit an der Borealis wieder abgeben könnte. Laut OMV-Chef Alfred Stern soll die Borealis aber für die Wachstumsambitionen der OMV "eine tragende Säule sein".

Im Oktober 2020 hatte die OMV zusätzliche 39 Prozent an der Borealis vom Staatskonzern Mubadala von Abu Dhabi erworben und hält derzeit eine Mehrheit von 75 Prozent. Nun wird seit Wochen darüber spekuliert, dass Abu Dhabi eine Rückabwicklung möchte um die Borealis in einen großen Chemiekonzern einzugliedern. Die OMV würde dann ihre Borealis-Mehrheit aufgeben, der Konzernsitz der Borealis aus Österreich abwandern, wird befürchtet.

Konkret kommentieren will OMV-Chef Stern diese Spekulationen nicht, verweist aber im Gespräch mit der APA auf die "Strategie 2030". Die OMV soll sich zu einem integrierten Unternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, Rohstoffe, Chemie und Materialien weiterentwickeln. "Wir haben mit der Umsetzung dieser Strategie begonnen, der Dampfer OMV hat Kurs eingeschlagen und fährt in diese Richtung. Eine Umkehr ist nicht mehr vorgesehen", so Stern. Bis 2050 wolle man CO2-neutral sein. Wachsen will die OMV vor allem im Chemiebereich. "Für diese Wachstumsambitionen ist die Borealis heute und wird weiterhin eine tragende Säule sein."

Ein ganz wichtiges Wachstumsprojekt sei das Kunststoff-Joint-Venture Borouge, das die OMV mit der staatlichen Ölgesellschaft Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) hat. Die nächste Ausbaustufe, Borouge 4, soll 2025 in Betrieb gehen. "Natürlich wollen wir diese sehr erfolgreiche Partnerschaft, dieses Wachstum, das wir gemeinsam gemacht haben, weiter ausbauen."

Stern geht davon aus, dass die Nachfrage nach Öl und Gas in Europa langfristig zurückgehen wird. Die OMV sei dabei in einer guten Lage, weil sie ungefähr 30 Prozent ihres Ergebnisses in der Chemie erwirtschafte, 30 Prozent in "Fuels and Feedstock" (Treibstoffe und Rohstoffe) und 40 Prozent im Energiebereich.

Ein viel beachteter Tagesordnungspunkt der Hauptversammlung ist auch die Entlastung für den früheren OMV-Vorstandschef Rainer Seele. Die Stimmen der beiden Kernaktionäre - der Staatsholding ÖBAG und der ADNOC - reichen dafür aus. Im Vorjahr war Seele das Misstrauen ausgesprochen worden. Nach einer Sonderprüfung, die kein "einklagbares Fehlverhalten" ergab, empfahl der Aufsichtsrat aber die Entlastung.

Seele wird heute unter anderem vorgeworfen, die OMV zu sehr an Russland gebunden zu haben. Dazu Stern: "Im Rückspiegel bin ich schon mehrfacher Milliardär." Er sein "kein Fan davon, den Rainer Seele jetzt dafür zu verurteilen, dass er das gemacht hat. Weil zu dem Zeitpunkt waren das betriebswirtschaftlich gesehen vernünftige Entscheidungen." Diese Entscheidungen habe Seele auch nicht alleine getroffen. "Im Nachhinein muss man sagen: Wir haben das geopolitische Risiko dort massiv unterschätzt."

Kritik gab es auch daran, dass bei der Suche nach Informationslecks im Aufsichtsrat auch E-Mails von OMV-Mitarbeitern und Betriebsräten gelesen wurden. "Wir kontrollieren weder noch lesen wir private E-Mails", sagte Stern dazu. Es gehe um Zehn- oder Hunderttausende E-Mails, die man wegen konkreter Verdachtsfälle nach bestimmten Stichworten durchsucht habe. Damit sei eine externe Firma beauftragt worden, die private E-Mails von OMV-Accounts als solche klassifiziert habe und die dann nicht Teil der Untersuchung gewesen seien. "Nur, um sie zu klassifizieren, muss man sie irgendwann anschauen." Auch könne keine Rede davon sein, dass man Journalisten "beobachtet" habe. "Wir haben bei der OMV natürlich einen Pressespiegel. Wir lesen uns durch, was alles schreiben, das ist doch keine Beobachtung." Dazu gehöre auch das Lesen von Postings auf Social Media. Inzwischen seien die Untersuchungen alle abgeschlossen.

Aussteigen will die OMV wie berichtet bald aus der Öl- und Gas-Exploration und -produktion (E&P) in Malaysia und Neuseeland. Die in Malaysia dafür benötigte behördliche Genehmigung habe man bereits erhalten, sagte Stern. Zeitdruck habe man dabei keinen, "aber wir haben uns zu Beginn des Projekts, und das ist jetzt zwei Monate her, ungefähr zwölf Monate als Ziel gesetzt". Die Fördermenge in der Region beträgt 70.000 bis 80.000 Barrel pro Tag, insgesamt peilt die OMV für heuer ein Produktionsziel von rund 360.000 Barrel pro Tag an.

Eine auch nur vorübergehende Schrumpfung während der Transformation der OMV sei nicht vorgesehen, betonte Stern. Dafür soll u. a. auch das Neptun-Projekt im rumänischen Schwarzen Meer sorgen, für das in diesem Sommer die Investitionsentscheidung fallen soll. Die gesamten Investitionskosten würden rund 4 Mrd. Euro betragen, wovon bis 2027 die Hälfte auf die OMV Petrom entfallen würde, 50 Prozent gehören Romgaz. Das Gasvorkommen im Neptun-Gebiet wird auf rund 50 Mrd. Kubikmeter geschätzt, die über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren gefördert werden könnten.

Geld verdienen will man künftig auch mit Carbon Capture and Storage (CCS). Dafür hat die OMV in Norwegen gemeinsam mit dem norwegischen Öl- und Gaskonzern Aker BP eine Lizenz zur CO2-Speicherung unter dem Meer bekommen. 2025 soll entschieden werden, ob das Projekt umgesetzt wird. "Im Prinzip ist der Business Case, und dazu sind wir auch schon im Gespräch, dass wir aus Nordwesteuropa CO2-Emissionen von Emittenten dort einspeichern. Im ETS-Schema (europäischer Emissionshandel) betrage der Preis für eine Tonne CO2 zwischen 80 und 100 Euro.

Zu Überlegungen von Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne), Teile des OMV-Gasgeschäfts in die Staatsholding ÖBAG zu übertragen, verwies Stern darauf, dass die OMV nur einen Anteil von 30 Prozent am österreichischen Gasmarkt habe. Die OMV könne ihre Kunden in jeder Situation beliefern, aber könne nicht alleine die Versorgung von ganz Österreich sichern. Die Gasmarktliberalisierung habe viele Vorteile gebracht. "Dass so etwas dann in einer Krisensituation, so wie sie letztes Jahr entstanden ist, nervös macht, dafür habe ich auch volles Verständnis." Die Realität sei aber, dass es der freie Gasmarkt in Europa auch bisher geschafft habe, die Gasflüsse umzulenken, die Gasversorgung aufrecht zu erhalten und für alle Kunden die Speicher zu füllen "und mittlerweile auch den Gaspreis wieder auf ein einigermaßen erträgliches Niveau runterzudrücken".

Aktivisten kaperten OMV-Hauptversammlung für einige Minuten

Aktivisten haben unter Buh- und "Raus"-Rufen anderer Aktionäre den Beginn der OMV-Hauptversammlung am Mittwoch für mehrere Minuten gestört. Sie kritisierten, dass die OMV im Vorjahr 5,2 Mrd. Euro Gewinn schrieb, während sich viele Menschen das Heizen nicht mehr leisten könnten und forderten den Ausstieg aus Öl und Gas. Aufsichtsratschef Mark Garrett verwies auf die Redezeit, die jedem Aktionär zusteht. Bei der zweiten Störung wurden die jungen Menschen des Saals verwiesen.

Für Garrett ist es die letzte Hauptversammlung als OMV-Aufsichtsratspräsident. Statt ihm wird der 66-jährige Deutsche Lutz Feldmann in den Aufsichtsrat gewählt und Garret als Aufsichtsratsvorsitzender nachfolgen.

Die anwesenden Aktionäre nahmen die OMV trotz der Milliardengewinne im Vorjahr und der vorgeschlagenen, mehr als verdoppelten, Rekorddividende von 5,05 Euro pro Aktie kritisch unter die Lupe. Florian Beckermann vom Interessenverband für Anleger (IVA) sieht zumindest bei der Klimatransformation Fortschritte. Die OMV sei nach dem Abgang der "Ölmänner" Seele und Pleininger deutlich glaubwürdiger.

OMV-Chef Alfred Stern erklärte in der HV, dass sich die Elektrifizierung der Industrie und im Verkehr beschleunige und dies die Nachfrage nach Öl insbesondere in der EU und den Industriestaaten dämpfen werde. Die OMV habe den Weg zu einem nachhaltig profitablen Geschäftsmodell begonnen und es gebe kein Zurück mehr. Der Konzern setzt unter anderem auf das Heizen mit Geothermie anstelle von Erdgas.

Die OMV-Aktionäre stimmen am Mittwoch auch darüber ab, ob sie Ex-Vorstandschef Rainer Seele die Entlastung erteilen. Die Stimmen der beiden Kernaktionäre - der Staatsholding ÖBAG und des staatlichen Ölkonzerns von Abu Dhabi ADNOC - reichen dafür aus. Im Vorjahr war Seele das Misstrauen ausgesprochen worden. Nach einer Sonderprüfung, die kein "einklagbares Fehlverhalten" ergab, empfahl der Aufsichtsrat aber die Entlastung.

Seele wird unter anderem vorgeworfen, mehrfach gegen die Compliance-Regeln des Konzerns verstoßen sowie die OMV zu sehr an Russland gebunden zu haben. Stern verteidigte Seeles strategische Weichenstellungen. Er sein "kein Fan davon, den Rainer Seele jetzt dafür zu verurteilen, dass er das gemacht hat. Weil zu dem Zeitpunkt waren das betriebswirtschaftlich gesehen vernünftige Entscheidungen." Diese Entscheidungen habe Seele auch nicht alleine getroffen. "Im Nachhinein muss man sagen: Wir haben das geopolitische Risiko dort massiv unterschätzt", sagte Stern in einem APA-Interview im Vorfeld der HV.

Für Beckermann ist die Affäre um Seele noch nicht erledigt. "Meine Damen und Herren, wenn jetzt entlastet wird, heißt das: Bei diesem Syndikat kommt man mit Compliance-Verstößen davon", so Beckermann in seiner Wortmeldung. Es sei ein schlechtes Sittenbild für die Syndikatspartner, die Staatsholding ÖBAG und ADNOC.

Schon zuvor hatten die internationalen Stimmrechtsberater von Institutional Shareholder Services (ISS) und Glass Lewis (GL) empfohlen, Seele weiter die Entlastung zu verweigern.

Seele, der Mitte 2021 ausschied, erhielt 2022 laut OMV-Geschäftsbericht noch 4,8 Mio. Euro, mehr als doppelt wie sein Nachfolger Stern, der 2,1 Mio. Euro verdiente. Ein Aktionär schlug deshalb vor, Seele solle freiwillig die Bezüge des Vorjahres zurückzahlen, dann könne auch die Entlastung erfolgen.

Stern trat im APA-Interview indirekt auch Gerüchten entgegen, ADNOC - beraten von Seele - wolle bei der Borealis wieder aufstocken. Für die Transformation und die Wachstumsambitionen "ist die Borealis heute und wird weiterhin eine tragende Säule sein", so Stern, ohne die Spekulationen konkret zu kommentieren. Auch Beckermann meinte, es wäre paradox, würde die OMV drei Jahre nach der Aufstockung wieder Anteile abgeben.

Die Gerüchte um die Borealis sorgten auch bei vielen Kleinaktionären für Unruhe. Sie fürchteten um die Petrochemietochter, die ein Herzstück des künftigen OMV-Geschäftsmodells sein soll. Ebenso kritisch gesehen wird, dass Ex-Vorstand Johann Pleininger, fünf Monate nach seinem Ausscheiden bei der OMV, Chef beim staatlichen Ölkonzern Tatweer in Bahrain wurde, wo auch Seele im Aufsichtsrat sitzt. Befürchtet wird, Seele und Pleininger könnten bei Tatweer und Adnoc dank Insiderwissen nun Druck auf Borealis und OMV ausüben.

Auch von politischer Seite kamen am Mittwoch Wortmeldungen dazu. Die Grünen erklärten, ein neuerlicher Borealis-Deal mit Abu Dhabi würde den Umbau der OMV ausbremsen und wäre der "Ausverkauf der Zukunftsperspektive".

Die erste Präsenz-Hauptversammlung der OMV seit der Coronapandemie fand in der Messe Wien unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Für einen störungsfreien Ablauf der HV hatte die OMV Sicherheits- und Taschenkontrollen angeordnet. Vor dem Messegelände fand eine Kundgebung mehrerer Nichtregierungsorganisationen (NGO) statt. Attac, Jugendrat und System Change not Climate Change demonstrierten gegen die Geschäfte der OMV. Greenpeace verteilte als OMV-Infomaterial getarnte Flyer, mit kritischen Fragen, die die Aktionäre auf der HV stellen sollten.

Die OMV stieß 2022 laut ihrem Nachhaltigkeitsbericht 10,9 Mio. Tonnen Kohlendioxid (CO2) und 20.000 Tonnen Methan (CH4) aus und zählt damit neben der voestalpine und der Wien Energie zu Österreichs größten CO2-Emittenten. Rechnet man die Treibhausgasemissionen dazu, an denen die OMV indirekt beteiligt ist - etwa beim Verbrennen von Diesel und Benzin in Autos oder Kerosin in Triebwerken -, beliefen sich die Emissionen 2022 auf 132,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente.

Im Wiener Handel verliert die OMV-Aktie zeitweise 1,27 Prozent auf 42,01 Euro.

pro/kre

APA